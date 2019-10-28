تم صباح اليوم الإثنين، بمستغانم، إحباط مخطط للإبحار السري على اليابسة وتوقيف 22 شخصا من عدة ولايات، حسبما علم من مصدر أمني.

وأوضح المصدر، أن العملية جاءت إثر توقيف دورية للشرطة لسيارة مشبوهة في حدود الساعة الثانية صباحا بالواجهة البحرية "أحمد بن بلة" لصلامندر بمدينة مستغانم، حيث تم العثور داخل المركبة التي كان على متنها شخص واحد ينحدر من ولاية مستغانم على محرك قارب صيد بقوة 40 حصانا وكمية من البنزين (15 لترا).

وبينت التحقيقات أن المشتبه فيه كان بصدد إيصال هذه اللوازم إلى أحد شركائه لتنفيذ عملية إبحار سري لعدة أشخاص من أحد شواطئ الولاية.

وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري عثرت الشرطة على ستة أشخاص بالقرب من شاطئ لكريك ومعهم قاربي صيد ومحرك ولوازم أخرى للإبحار فضلا عن مؤونة الرحلة غير الشرعية.

كما تم توقيف باقي المجموعة التي كانت بصدد الإبحار السري بين السادسة والسابعة صباحا وهم 15 شخصا بينهم قاصر واحد تبلغ من العمر 10 سنوات.

ومن المنتظر أن يتم تقديم المعنيين في وقت لاحق للجهات القضائية المختصة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية.