لقي نداء كنفدرالية النقابات لإضراب وطني اليوم، تنديدا بالسياسة الاجتماعية للحكومة ورفض قانون المحروقات المتضمن استغلال الغاز الصخري ومراجعة نظام التقاعد وتحسين القدرة الشرائية ودعم الحراك الشعبي، استجابة متباينة من ولاية إلى أخرى.

ففي الوقت الذي لم تشهد وقفة العاصمة مشاركة كبيرة واقتصرت على بعض المئات، عرفت ولايات أخرى على غرار عنابة، بجاية، البويرة، تيزي وزو مشاركة كبيرة لعمال مختلف القطاعات.

ورفع المشاركون خلال الوقفات نفس شعارات الحراك المطالبة برحيل رموز النظام وإطلاق سراح المساجين فضلا عن مراجعة السياسة الاجتماعية والرفض المطلق لقانون المحروقات خاصة في شقه المتعلق باستغلال الغاز الصخري.