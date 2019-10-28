يقوم الفريق أحمد ڨايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، يوم غد الثلاثاء، بزيارة تفتيش وتدشين بالمستشفى المركزي للجيش، الدكتور محمد الصغير نقاش،الناحية العسكرية الأولى، حسبما أورد اليوم الإثنين بيان وزارة الدفاع الوطني.

وسيتم خلال هذه الزيارة تدشين المركز الطبي-الجراحي النهاري والداخلي، الذي يندرج في إطار سياسة تطوير الهياكل الاستشفائية العسكرية لتتوافق مع تطورات المجال الطبي وتلبي حاجيات مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، في هذا القطاع الهام.