دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، إثر عملية بحث وتمشيط بباتنة، مخبأين للجماعات الإرهابية، في حين تم ضبط 6 كيلوغرامات من مادة TNT و18 مفجرا ببومرداس.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت بجانت وبرج باجي مختار، 92 شخصا وضبطت 5 كيلوغرامات من الكيف المعالج و 16 مولدا كهربائيا و10 آلات لتكسير الحجارة و09 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن وأغراض أخرى، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتبسة، ثلاثة أشخاص وضبطوا بندقية صيد و 14950 خرطوشة لبنادق الصيد بالإضافة إلى 979200 وحدة من الألعاب النارية.



من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 10 كيلوغرام و200 غرام من الكيف المعالج بوهران، فيما أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ 77 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمستغانم، وهران، الشلف والجزائر.