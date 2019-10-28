قرر البرلمان العراقي تشكيل لجنة نيابية لتعديل الدستور، تقدم توصياتها خلال أربعة أشهر، وصوّت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان).

وصوت البرلمان، خلال جلسة طارئة عقدها اليوم الإثنين، بالموافقة على حل مجالس كل المحافظات ماعدا محافظات إقليم كردستان، وإلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولية.

من جانبه، قال مصدر برلماني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجلس النواب صوت على حل مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم"، وهو ما يعني حل جميع مجالس المحافظات الـ15 ما عدا محافظات إقليم كردستان لأنها المحافظات الثلاث الوحيدة المنتظمة بإقليم.

وأضاف المصدر أن المجلس صوت أيضا على "إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاثة وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم ابتداءا من تاريخ اليوم".

وأردف أن المجلس صوت أيضا على "تشكيل لجنة نيابية خاصة تمثل كافة المكونات لغرض إجراء تعديلات على الدستور وتسليمها إلى مجلس النواب خلال المدة لا تتجاوز أربعة أشهر فقط".

وجاء تصويت النواب، خلال جلسة خاصة لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء وتنفيذ حزم الإصلاحات، حضرها 222 نائباً للوقوف على مطالب المتظاهرين و إمكانية تنفيذيها.

وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق، أن جلسات البرلمان مستمرة لحين إجراء الإصلاحات، داعيا إلى تكثيف الجهود لحماية المتظاهرين وتلبية متطلباتهم بشكل سريع دون انتظار.