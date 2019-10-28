يغيب الدولي الجزائري لنادي موناكو الفرنسي، إسلام سليماني، عن المباراة المقررة يوم الأربعاء على الساعة 21:05 بملعب لويس الثاني، أمام أولمبيك مارسيليا لحساب الدور السادس عشر من كاس الرابطة، حسب ما أعلن عنه اليوم الاثنين مدرب نادي الإمارة الناشط في بطولة الدرجة الأولى الفرنسية، ليوناردو جارديم .

وصرح المدير الفني البرتغالي جارديم في ندوة صحفية قائلا:" يعاني سليماني من إصابة على مستوى العضلة المقربة، لا يمكنه المشاركة يوم الأربعاء وربما في لقاء الأحد القادم. نتوفر على مجموعة غنية تتمتع بالإمكانيات الفنية ويمكننا الاعتماد على لاعبين آخرين على غرار كايتا بالدي وجين كيفن أوغوستان".

وقد تألق هداف الخضر في ظهوره الأخير أمام نانت، الجمعة الفارط، في المباراة التي فاز بها فريقه (0-1)، قبل أن يترك مكانه للسنغالي بالدي في الدقيقة 80 من اللقاء.