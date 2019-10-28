تجرى المباراة بين القوة الجوية العراقية ومولودية الجزائر ضمن، الدور ثمن نهائي (ذهاب)، من ألكاس العربية للأندية لكرة القدم، يوم 7 نوفمبر بملعب البصرة، حسبما علم اليوم الاثنين من إدارة النادي العاصمي.

وأكد المناجير العام "للعميد"، ناصر بويش " تلقينا مراسلة من الاتحاد العربي لكرة القدم، يعلمنا فيها أن مقابلة الذهاب، حددت يوم 7 نوفمبر المقبل بملعب البصرة بدلا من كربلاء، بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها حاليا العراق".

وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الخميس المقبل بكربلاء، قبل أن تؤجل بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها بغداد وفي عدة مناطق بجنوب البلاد، أسفرت عن مئات الوفيات، حسب التقارير الرسمية الأخيرة.

وأضاف بويش، "تلقينا ضمانات فيما يخص الجانب الأمني. البصرة هادئة، الاتحاد العربي لكرة القدم اختارها لان الأمن في هذه المدينة مستتب".

وبخصوص لقاء الإياب، أكد بويش أنها ستلعب في ديسمبر المقبل، "لكن لم يحدد بعد تاريخها".