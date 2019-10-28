أكدت وسائل إعلام أمريكية أن جثة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي تم إلقاؤها في البحر.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الأحد أنه سيتم التخلص مما تبقى من جثة البغدادي، بـ"طريقة مناسبة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من يوم أمس الأحد، أن القوات الخاصة لبلاده تمكنت من تصفية البغدادي خلال عملية أمنية نفذتها في إدلب السورية.

يذكر أن السلطات الأمريكية قد أعلنت بعد مقتل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن عام 2011، أن جثته دفنت من خلال إلقائها في البحر في غضون 24 ساعة من مقتله.