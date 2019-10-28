يدخل بداية من يوم غد الثلاثاء لاعبوا فريق اولمبي المدية في إضراب عن التدريب احتجاجا عن عدم تلقي مستحقاتهم المالية منذ أربعة أشهر في محاولة منهم لتخسيس السلطات الولائية بوضعيتهم التي باتت تثير الكثير من الجدل وسط الأنصار والمتتبعين بالنظر للنتائج الايجابية التي حققها الفريق في بطولة المحترف الثاني التي يتربع على عرش صدارتها بعد مرور عشر جولات بمجموع 22 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن وداد تلمسان صاحب المركز الثاني، وكان رفقاء لكروم رفضوا بعد نهاية مباراتهم الأخيرة أمام اولمبي ارزيو التي انتهت بهدف دون رد رمي قمصانهم على أرضية الميدان أمام الأنصار احتراما لهم و لألوان الفريق وفضلوا أن تكون وقفتهم اليوم.

من جهته أكد الطاقم الفني يقيادة المدرب شريف حجار في تصريح نشره الموقع الرسمي للفريق انه من الصعب التخلي عن الانجاز الذي حققه مع الفريق لحد اليوم ورغم كل الظروف التي تحيط بالفريق والأزمة المالية التي يتخبط فيها الاولمبي والتي تفوق 4مليار سنتيم فقد أكد انه لحد الآن لم يتخذ أي قرار.

من جهتها إدارة الرئيس بوقلقال كان في تصريح سابق دق ناقوس الخطر ووجه نداء استغاثة للسلطات الولائية وعلى رأسها عباس بداوي والي الولاية من اجل التدخل لمساعدة الفريق ، وتجدر الإشارة إلى أن دورة المجلس الشعبي الولائي لولاية المدية كانت قد انعقدت أول أمس وتم المصادقة على الميزانية الأولية لسنة 2020 ومن المتوقع حسب المتتبعين أن تسارع السلطات الولائية إلى تخصيص إعانة للفريق.