شن اليوم الإثنين الناقلون الخواص للمسافرين ببلدية حمادي إضرابا عن العمل بسبب تدهور الطريق واهترائها خاصة على خط حمادي ذراع العز الذي أصبح غير صالح للسير.

وتسبب إضراب الناقلين العاملين عبر هذا الخط في توقف نشاط نقل المسافرين، حيث وجد العشرات من السكان أنفسهم مضطرين إلى البقاء في منازلهم أو الانتظار لساعات دون جدوى، حيث تبين بأن السبب يعود للأضرار الكبيرة للطريق المستعمل والذي تسببت فيه وحدات صناعية فوضوية.

وبرر الناقلون هذا الإضراب بحالة الطريق التي ساءت كثيرا في الفترة الأخيرة واستحالة السير فيها حسب أحد الناقلين.

وما زاد الطين بلة حسب صاحب حافلة صغيرة لنقل التلاميذ، تعمد أحد المنشآت الصناعية المختصة في الاسمنت رمي مياهها في وسط الطريق يوميا دون ادني ضمير أو مراعات أو حتى خوف من أي سلطة.

وينتظر الناقلون وحتى المواطنين وأصحاب السيارات تدخل الوالي لرفع معاناتهم ومعانات المواطنين الذين تضررو كثيرا.