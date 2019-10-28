تم اليوم سماع طلقات نارية بالقرب من مسجد بايون في منطقة "بيريني اتلانتيك" بفرنسا على الساعة الثالثة زوالا، خلفت جرحى منهم شخص في حالة خطيرة.

و حسب موقع صحيفة " لوباريزيان" فإن المشتبه به يدعى "كلود.س"، في الثمانينات من عمره، تم اعتقاله في منزله بمنطقة "لاند" من طرف عناصر شرطة محاربة الجريمة. كما تم العثور على قارورة غاز وسلاح في سيارته.

واعترف المشتبه به، المجهول لدى مصالح الشرطة، بالوقائع، كما تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة لبايون التي تجهل لحد الساعة دوافع هذه الجريمة.