قدّم ثمانية أعضاء من المجلس البلدي لبلدية سيدي زيان شرقي المدية استقالتهم لرئيس المجلس البلدي في بيان تلقت "الخبر" نسخة منه.

وقال المستقيلون أنّ هذه الاستقالة جاءت لأسباب خاصة حسب البيان ما طرح العديد من التساؤلات عن ماهية الخصوصية التي يشترك فيها ثمانية أشخاص؟، وحسب مصادر مطلعة على شؤون البلدية فإن القضية تتعلق بحرمان ثلاثة أعضاء من المجلس من السكن الاجتماعي وحرمان آخرين محسوبين على بقية الأعضاء، حيث لم يتوان المعنيون في تقديم الاستقالة مباشرة عقب الإعلان عن قائمة 30 سكنا اجتماعيا.

وتتضمن قائمة المستقيلين 4 أعضاء من الأرندي وثلاثة من حزب النضال وعضو من حزب الأفالان ليبقى رئيس البلدية بمعية أربعة أشخاص وحدهم.

وتأسف مواطنو بلدية سيدي زيان لخرجة الأعضاء الثمانية خاصة وأنها جاءت انتصارا لمصالحهم الشخصية وليس لمصلحة المواطن.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس كان قد عرف انسدادا منذ شهر مارس الفارط قبل أن يبعث من جديد بعد جهود قام بها والي الولاية عباس بداوي حيث تمكن من إذابة جليد الخلافات بين الأعضاء ليصادق المجلس على عديد المشاريع والمداولات وينفجر المجلس مرة أخرى وتدب فيه الخلافات من جديد.