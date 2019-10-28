أعلنت شركة الطيران الوطنية "طاسيلي" اليوم الإثنين عن الشروع في تخفيضات بنسبة 30 % على أسعار التذاكر المنتظمة الداخلية لفائدة سكان الجنوب الكبير الجزائري، حسبما أفاد به بيان للشركة.

وأوضح ذات البيان أن "طاسيلي للطيران تعلن عن تخفيضات بنسبة 30 % على أسعار التذاكر المنتظمة الداخلية حيث يمكن لسكان الجنوب الكبير، الاستفادة من هذه الخدمة ذات المنفعة العامة في أحسن الظروف من حيث الدقة والتسعيرة والنوعية".

وأضاف المصدر أن التذكرة المخفضة بنسبة 30 % ذهابا وإيابا عند الشراء سواء انطلاقا من الشمال أو من الجنوب ستقترح على المسافرين الراغبين في السفر من الجزائر نحو تمنراست، جانت، ادرار، بشار، إليزي، وتندوف وكذا انطلاقا من وهران نحو أدرار وبشار.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التخفيض "متوفر على مستوى الوكالات التجارية لطاسيلي للطيران وشبكة الوكالات المعتمدة والوسيطة وكذا على الموقع الإلكتروني للشركة.

كما تم التذكير بأنه سيتم في 2 نوفمبر المقبل تعزيز شبكة النقل المنتظم الداخلي من خلال إدخال ثلاث (03) رحلات مبرمجة نحو كل من أدرار وتندوف وعين صالح.