عاقبت لجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، كل من جمعية الخروب بمقابلتين دون جمهور وشبيبة بجاية بلقاء واحد، بسبب "استعمال وقذف الألعاب النارية"، حسب ما عُلم اليوم الإثنين من الهيئة الكروية المسيرة للبطولة المحترفة.

وتأتي عقوبة مواجهتين دون جمهور المسلطة على جمعية الخروب جراء "قذف الألعاب النارية التي تسببت بخسائر جسدية لمُسيِّر"، خلال اللقاء الذي جمعه بأمل بوسعادة (0-0)، جرى السبت الفارط، لحساب الجولة العاشرة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.

أما شبيبة بجاية فتعرضت لعقوبة لقاء واحد دون جمهور بسبب "استعمال وقذف الألعاب النارية على الميدان (ثالث مخالفة)" أثناء تنقله لمواجهة دفاع تاجنانت (خسارة 0-2).

كما سيدفع كل من جمعية الخروب ودفاع تاجنانت، غرامة مالية قدرها 200.000 دج لكل منهما.

من جهة أخرى، عُوقب مدرب أهلي برج بوعريريج، فرانك دوما، "بمنعه من "ولوج أرضية الميدان وغرف الملابس" إلى غاية مثوله أمام لجنة الانضباط يوم الإثنين 4 نوفمبر على الساعة 11:00، حسب نفس المصدر.