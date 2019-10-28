كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين دادة موسى بلخير على هامش زيارته لهياكل قطاعه بالأغواط اليوم الإثنين أن لجنة مشروع البكالوريا المهنية تم توسيعها لوزارات مختلفة كالفلاحة والصناعة إضافة إلى وزارة التكوين والتربية والتعليم العالي، مفيدا أن من النتائج المتوصل إليها أنها تكون للناجحين في السنة الرابعة متوسط حيث يوجهون لمعهد التكوين المهني الثانوي، كما يمكن للموجهين من السنة أولى ثانوي للتكوين المهني أن يزاولوا دراستهم في هذه البكالوريا.

وكشف عن وجود مخططين لم يتم اتخاذ قرار بشأنهما مابين أن تكون بكالوريا مهنية بعد أربع سنوات أو ثلاث سنوات من التكوين، وأوضح أن هناك معابر أفقية مع وزارة التربية ومعابر عمودية من وزارة التعليم العالي .

وعاين وزير التكوين والتعليم المهنيين بالأغواط عدة هياكل تابعة لقطاعه واتخذ قرارات لتدعيمها بالتجهيزات وفتح مناصب وتخصصات مطلوبة بسوق الشغل بالولاية، كما ثمن الآفاق التي تفتحها المؤسسات الصناعية البترولية بحاسي الرمل والمؤسسات الخاصة والعمومية في مجال التشغيل أمام الممتهنين والمتربصين، وتم إبرام اتفاقيتين مع شركة يابانية متخصصة في ضغط الغاز بحاسي الرمل لتكوين المكونين في مجال التكوين بتكنولوجيا جديدة تستهدف تأهيل اليد العاملة في مجال التكوين والتمهين.