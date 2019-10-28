تعقدت مهمة إدارة نصر حسين جاي (الرابطة الأولى) في التعاقد مع المدرب الفرنسي برنارد سيموندي، خلفا للمدرب المستقيل رزقي رمان، حسبما علم، اليوم الإثنين، من إدارة النادي العاصمي.

وصرح رئيس "النصرية"، مراد لحلو: ''المفاوضات تعقدت حول تركيبة الطاقم الفني. إلى حد الساعة لم نتوصل إلى أي اتفاق وكل الأمور ستتضح يوم غد الثلاثاء. إذا لم نتفق مع الفرنسي، سنمر إلى الخطة "ب" ونسارع التفاوض مع الإسباني ميغال أنجل برتغال''.

ومعلوم أن الإسباني درب من قبل شباب قسنطينة موسم 2016، قبل أن تتم إقالته بعد أربع مباريات في شهر ديسمبر. كما درب الفريق الثاني لريال مدريد الإسباني (1997-1999).

وتجدر الإشارة إلى أن رمان، الذي تولى تدريب الفريق منذ الصيف الماضي، كان قد رمى المنشفة يوم الخميس، غداة الهزيمة التي مني بها فريقه في الداربي أمام مولودية الجزائر (0-3) لحساب الجولة الثامنة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى.

وزادت هذه الخسارة المتجددة من تأزم وضعية "النصرية" التي تراجعت إلى المركز الـ 15 بمجموع 7 نقاط، علما أن الفريق سجل بداية موسم سيئة بدليل تحقيقه لانتصار واحد مقابل أربعة تعادلات و ثلاث هزائم.

وستستقبل ''النصرية''يوم الأربعاء، شبيبة الساورة بملعب الدار البيضاء (15:00)، ضمن فعاليات الجولة الـ 09 من المحترف الأول.