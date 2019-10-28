قدّر صندوق النقد الدولي أن تحتاج إيران إلى سعر 194.6 دولارا لبرميل النفط لتحقيق توازن في ميزانية العام المقبل.

وتوقع الصندوق أن يبلغ عجز الموازنة 4.5%، وأكثر من 5% العام المقبل. كما توقع أن ينكمش نمو الاقتصاد 9.5% هذا العام نتيجة العقوبات الأميركية.

وتقلصت صادرات إيران النفطية (وهي عضو رئيسي بمنظمة أوبك) بأكثر من 80% منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على قطاع الطاقة.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق لرويترز "التقدير أن العقوبات التي أُعيد فرضها العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل".

وتعتزم واشنطن فرض مزيد من العقوبات على طهران، وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين اليوم الاثنين إن بلاده ستزيد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي. لكنه لم يذكر تفاصيل عن الخطوات الجديدة المتوقع اتخاذها.