أصبح الطفل سوجيث ويلسون حديث مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار محاولات إخراجه من البئر منذ أكثر من ثلاثة أيام. وتفاعل المغردون مع الحدث عبر وسوم عدة منها "أنقذوا سوجيث" و"صلوا من أجل سوجيث"، حيث عبروا عن تضامنهم مع أهل الطفل ودعائهم لخروجه سالما في أسرع وقت.

سقط سوجيث في البئر الجمعة الماضية بينما كان يلعب مع أقرانه، حيث علق الطفل في البداية على عمق عشرة أمتار، ولكنه انزلق إلى عمق أكبر في وقت لاحق. ويبلغ العمق الإجمالي لهذه البئر الضيقة المهجورة في ولاية تاميل نادو جنوبي الهند.

ولا يزال رجال الإنقاذ يضخون الأوكسجين إلى الطفل، لكن طبقات التربة تحول دون التمكن من تقييم وضعه الصحي.

وسارعت فرق الإنقاذ منذ البداية إلى حفر نفق مواز للبئر للوصول إلى سوجيث، لكن الطين الذي يعيق عملية الحفر تسبب بانتكاسة في سير العملية، بينما سارعت فرق خبراء من المناطق المجاورة للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وتحاول الفرق إمداد سوجيث بالأكسجين والغذاء، لكن لا يزال الخطر محيطا بالطفل ما لم يتم إنقاذه خلال الساعات القليلة المقبلة.