تم، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، التوقيع على 9 اتفاقيات للتعاون وذلك على هامش انعقاد الدورة الثانية لمجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، من شأنها إحداث نقلة نوعية في مجال التعاون و الشراكة الاقتصادية الجزائرية -الموريتانية .

وتم توقيع الاتفاقيات بحضور وزير التجارة السعيد جلاب ونظيرته الموريتانية وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها بنت حمدي ولد مكناسي إلى جانب وزير المالية ووزير الخارجية لجمهورية موريتانيا ورجال الأعمال من كلا البلدين.

وتخص هذه الاتفاقيات قطاعات النقل، الصناعة، الصحة، الميكانيك، مواد التجميل، الصناعات الغذائية، النظافة، الأمن، مجالات التسويق، البيئة، المعادن، صناعة السيارات والاتصالات.

وستسمح الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في مجال التعاون بقطاع صناعة السيارات بإطلاق أول سيارة جزائرية الصنع من علامة "كيا الجزائر" سيتم تسويقها بموريتانيا.

وبالمناسبة أوضح وزير التجارة سعيد جلاب أن تكثيف اللقاءات في هذه الفترة يعد مكسبا للطرفين مؤكدا على ضرورة متابعة المشاريع التي تم الاتفاق عليها في مناسبات سابقة وتعزيز هذه المشاريع بالاتفاقيات المبرمة اليوم.

وأكد الوزير حرص الحكومة على الدفع بقاطرة التعاون الاقتصادي الثنائي للوصول خلال السنوات المقبلة إلى مشاريع استثمارية كبرى تؤسس لشراكة هيكلية مستدامة من شأنها رفع حجم المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.