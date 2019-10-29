* مسيرة الطلبة والمواطنين تصل شارع العربي بن مهيدي وسط تعزيزات أمنية ودون تسجيل أي حادث يذكر.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

*انطلقت مسيرة يوم الثلاثاء في طبعتها الـ 36 ككل أسبوع بعد تجمع حاشد بساحة الشهداء ثم الانتقال عبر المسار المعتاد.

المتظاهرون رفعوا الشعارات المألوفة المساندة للحراك والمطالبة بالتغيير الجذري والمطالبة أيضا بإطلاق سراح الموقوفين.

* خرج طلبة وأساتذة وعمال إلى جانب مواطنين في مسيرة سلمية احتجاجية بمدينة بجاية، المشاركون في المسيرة رفعوا شعارات للمطالبة بتغيير النظام وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع معتقلي الرأي.

عاشت ولاية البويرة اليوم على وقع مسيرة للطلبة ومواطنين رفعوا شعارات مطالبة بالتغيير ورحيل رموز النظام.