عاشت محكمة وهران، منذ التاسعة من صباح اليوم، حالة استنفار كبيرة، بسبب محاولة مواطن الانتحار من سطحها. فقد ذهل المواطنون لرؤية شخص، يبدو في الثلاثينيات من العمر فوق سطح المحكمة و هو يهدد برمي نفسه. وذكرت مصادر من محكمة وهران، أن هذا المواطن أقدم على فعلته، بعد تأجيل سماع أحد أقاربه المحبوس مؤقتا، بسبب إضراب القضاة.

وقد طوقت الشرطة الموقع، في حين يتساءل الحاضرون كيف تمكن هذا المواطن من الوصول إلى سطح المحكمة التي تضم خمسة طوابق. وقد تدخلت فرقة للشرطة القضائية وأقنعته بالتراجع، وهو ما تم في حدود الساعة العاشرة والنصف، بحضور مدير الأمن الولائي. مع الإشارة إلى أن ذات المحكمة شهدت عملية انتحار قبل ثلاث سنوات نفذها مواطن من بشار كانت الشرطة قد أوقفته، وبصدد تقديمه أمام قاضي التحقيق.