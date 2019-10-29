أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن وفاة المدير العام الأسبق لمجمع "سوناطراك" عبد الحق بوحفص عن عمر ناهز الـ 75 سنة بداخل مصلحة الاستعجالات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي "الدكتور عبد القادر حساني" بمدينة سيدي بلعباس ، "وذلك بعد حوالي خمسة أيام من تحويله إلى هناك وهو في وضع صحي حرج"، وفقا لما أكده مصدر من عائلة الفقيد.

وقد سبق للفقيد الذي ينحدر من مدينة سيدي بلعباس، وأن تقلد العديد من المناصب السامية بصفة مستشار داخل الوطن وخارجه، وترأس المجمع النفطي خلال الفترة الممتدة من 1989 إلى 1995 قبل أن يعين من جديد على رأس نفس المجمع لفترة تعادل السنة من 2000 إلى 2001.