أشرف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي اليوم الثلاثاء، بمقر الإذاعة الجزائرية على تنصيب جمال سنحضري مديرا عاما للإذاعة الوطنية خلفا لنصيرة شريد التي شغلت هذا المنصب بالنيابة منذ أفريل الماضي.

وفي كلمة ألقاها الوزير أمام إطارات الإذاعة الجزائرية، أثنى على الجهود التي بذلتها نصيرة شريد أثناء توليها المنصب وفي الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد متمنيا التوفيق للمدير العام الجديد .

ويذكر أن جمال سنحضري عمل لسنوات عديدة صحفيا بالقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية وتولى في مشواره المهني مناصب عدة منها مدير إذاعة الجزائر من مستغانم ونائب مدير البرمجة بالقناة الإذاعية ذاتها.