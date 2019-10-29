كشفت مفرزة للجيش الشعبي الوطني أمس 19 مخبأ للإرهابيين وست قنابل تقليدية الصنع بجبل الرفاعة بولاية باتنة،فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق عناصر الدرك الوطني تجار مخدرات ومنقبين عن المعادن، بينما أنقذت قوات البحرية 21 "حراڤا" من جنسية مغربية وأحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 87 شخصا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي دمرت، يوم 28 أكتوبر 2019، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الرفاعة بولاية باتنة، 19 مخبأ للإرهابيين وست قنابل تقليدية الصنع وأغراض مختلفة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بالشلف، تاجر (01) مخدرات وحجزت (50) كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني، بكل من أم البواقي وسوق أهراس، خمسة (05) تجار مخدرات على متن أربع (04) مركبات محملة بـ (6672) قرص مهلوس. كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من جانت، عين ڤزام وبرج باجي مختار، (17) شخصا وضبطت (57) مولدا كهربائيا و(26) مطرقة ضغط و(05) أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى (1700) غرام من مادة TNT و(12) كبسولة و(10) أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب، فيما تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتيارت.

من جهة أخرى، تمكنت وحدة للبحث والإنقاذ تابعة لقواتنا البحرية، من إنقاذ (21) مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسية مغربية، وذلك إثر غرق القارب الذي كان يقلهم قبالة مرسى بن مهيدي، بتلمسان، فيما أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (87) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من سكيكدة، مستغانم ووهران.