أفادت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تقرر بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد إعفاء وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ووزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، وكذا كاتب الدولة للدبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني، من مهامهم.

وأضاف نفس المصدر، أن كريم الجموسي وزير العدل الحالي سيتولى مهام وزارة الدفاع الوطني بالنيابة في الوقت الذي تم فيه تكليف صبري باشطبجي كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية، بتسيير شؤون وزارة الخارجية.

وقد تم اتخاذ هذه القرارات عملا بأحكام الفصل 92 و89 من الدستور.