أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي دميتري بيسكوف، أن حديث الرئيس المؤقت للجزائر عبد القادر بن صالح مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الوضع في البلاد، لم يكن سوى حوار يمارس بشكل اعتيادي خلال المحادثات الثنائية.

واجتمع الرئيس الروسي مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح خلال قمة روسيا – إفريقيا، وتلقت تصريحات بن صالح انتقادات واسعة من قبل الجزائريين.

ووفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" فقد اعتبر بيسكوف المحادثة بـ"الطبيعية تماما بين المحاورين خلال الاجتماعات الثنائية، يعلم الجميع أن الاستعدادات جارية للانتخابات المقبلة في الجزائر، (وهناك) الكثير من المرشحين، وبطبيعة الحال، أي رئيس دولة يرأس الدولة بشكل دائم أو كما قال ممثل للكرملين على أساس مؤقت، يؤكد لمحاوريه أن كل شيء في بلده طبيعي تمامًا ويمكن التحكم به وفي النطاق القانوني".