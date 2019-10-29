يعيد هذا الفيديو الساخر -الذي نشره حساب "كوردور" (Corridor) على حساب يوتيوب- عرض مقاطع فيديو خاصة بروبوت من إنتاج شركة بوس تاون دايناميكس بطريقة مضحكة.

وسترى في الفيلم روبوت قتال بحجم رجل طبيعي، وهو مدرب ليس لإطلاق النار على البشر، بل على الأشياء غير الحية فقط.

ويقوم طاقم من الأفراد في الفيديو بدفع الروبوت وضربه بالعصي وأشياء أخرى في متناول أيديهم.

وعلى الرغم من اندفاع الروبوت وسقوطه في بعض الأحيان فإنه لا يزال قادرا على إصابة الأهداف بدقة.

من الممتع أن تشاهد الروبوت يضرب ويسقط أرضا، ومع ذلك فمن الواضح أنه مبرمج لعدم إطلاق النار على الأشكال البشرية، إنه ببساطة يستدير ويطلق النار على هدفه المبرمج.

ولكن هل هذا الروبوت حقيقي؟ وهل يمكن لهذا الاختراع أن يغير ميزان القوى بين جيوش العالم؟

في الحقيقة، هذا فيديو ساخر أنتجه موقع كوردور المتخصص في المؤثرات البصرية للسخرية من روبوتات شركة بوس تاون داينامكس، وهذا فيديو أثناء تصوير المشاهد.