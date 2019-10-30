تبنى مجلس النواب الأمريكي قرارا يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية بشمال سوريا.

وصوت 403 نواب إلى جانب القرار، فيما عارضه 16 نائبا. ويدعو القرار الرئيس الأمريكي إلى فرض عقوبات على مسؤولين أتراك ومختلف القيود على أنقرة.

وبادر إلى تبني القرار نواب من الحزب الديمقراطي، وأيدهم الكثير من الجمهوريين، وذلك في إطار جهود الكونغرس لإجبار تركيا على وقف عمليتها العسكرية ضد الوحدات الكردية بسوريا.

ودانت الخارجية التركية قرار مجلس النواب الأمريكي، مشيرة إلى أنه لا يتطابق مع الشراكة ضمن حلف الناتو والاتفاق التركي – الأمريكي الذي تم التوصل إليه يوم 17 أكتوبر بشأن وقف إطلاق النار في سوريا.