توفيت الفنانة الجزائرية التي تغني الطابع القبائلي جميلة مساء أمس الثلاثاء بالجزائر عن عمر يناهز 89 سنة بعد معاناة طويلة مع المرض، حسب مصادر مقربة .

وولدت سيدة الأغنية القبائلية جميلة واسمها الحقيقي جوهر باشان في الـ 2 مايو 1930 بقرية آيت بوهوني دائرة عزازڤة ولاية ( تيزي وزو ). وبدأت مسيرتها الفنية سنة 1951 كمنشطة في القناة الثانية بالإذاعة الجزائرية وبعدها كمغنية.

ومنذ 1953 عرفت المطربة جميلة بكتابة نصوص أغانيها التي لاقت نجاحا من بينها " ابحري"، "أيا عساس الجماعة" و"أرنوياس أمان أخالي" قبل التحاقها بالمجموعة الصوتية النسوية " أورار نلخالات" في القناة الثانية خاصة مع شريفة.

وقد بدأت مسيرتها في السينما والتلفزة عام 1962 ليستدعيها بعد ذلك محمد حلمي للمشاركة في سلسلة تلفزيونية ومحمد لخضر حمينة في " رياح الأوراس" وتوفيق فارس في " الخارجون عن القانون" وسيد علي مازيف في "ليلى والآخرين".

وسيوارى جثمان المرحومة الثرى بعد ظهر اليوم الأربعاء بمقبرة دالي إبراهيم بالجزائر.