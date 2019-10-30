تمكنت عناصر الدرك الوطني لولاية البليدة من إلقاء القبض على خمسة أشخاص تورطوا في اختلاس أموال عمومية تقدر بأزيد من عشرة ملايين دج. حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لهذه الهيئة النظامية .

وأوضح بيان لمصالح الدرك أمس الثلاثاء، أن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني للبليدة توصلت لفك ملابسات قضية اختلاس أموال عمومية تقدر بـ 10.115.369 دج وأوقفت خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 43 إلى 50 سنة.

وأضاف المصدر أنه تم فتح تحقيق معمق إثر شكوى تقدمت بها مديرية الوحدة البريدية لولاية البليدة مفادها اكتشاف اختلاس المبلغ المذكور بمكتب بريد ڤرواو ليتم الشروع في التحريات بين عمال هذا المكتب.

وإثر ذلك صرحت قابضة مكتب بريد ڤرواو المعينة مؤخرا أنه "بعد تعيينها لم تكن بقدر المسؤولية التي أوكلت لها في تولي شؤون المكتب بسبب افتقارها للخبرة مما جعلها تطلب المساعدة من صديق كان يعمل معها سابقا بمكتب بريد بني مراد فأصبح يتردد على المكتب و يجلس وحده على جهاز الحاسوب حيث كان يسحب مبالغ مالية من حسابات المواطنين" إلى غاية اكتشاف الأمر من طرف مديرية بريد الجزائر.

كما كان ذات الشخص - يضيف المصدر- يستعمل بطاقات بريدية مغناطيسية خاصة بعمال البريد لسحب أموال من حسابات المواطنين بالتواطؤ مع قابض بريد كان يعمل بمكتب الرامول تم فصله في سنة 2016 و شخص آخر كان يعمل في إطار عقود ما قبل التشغيل لم يتم تجديد عقده .

وعقب استكمال التحقيقات تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعهم الحبس بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالبليدة.