توفي طفلان مساء أمس الثلاثاء بمدينة معسكر في حادث اختناق بغاز أول أكسيد الكربون وأصيب 4 من أفراد آخرين من نفس العائلة جراء نفس الحادث حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مصالح الحماية المدنية.

و حسب نفس المصدر فقد توفي الطفلان البالغان 4 و 7 سنوات و أصيب شقيقهما و شقيقتهما ووالديهم بالاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون حوالي الساعة السادسة من مساء الثلاثاء وذلك إثر تسربه من أنبوب للغاز داخل مسكنهما العائلي بمدينة معسكر.

و تم نقل جثثي الطفلين المتوفيين من قبل عناصر الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "مسلم الطيب" بمعسكر بينما نقل المصابون الأربعة نحو مصلحة الاستعجالات بنفس المستشفى أين تم وضع الطفلة البالغة من العمر 14 سنة تحت العناية المركزة لخطورة إصابتها.