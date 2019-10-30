وقع المجمعان الوطنيان سونلغاز وايميتال، أمس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على اتفاقية إطار من أجل ترقية التصنيع المحلي لتجهيزات التعدين والحديد والصلب المستعملة في قطاعي الكهرباء والغاز.

وأوضح الموقعون، أن هذه الاتفاقية الإطار تهدف إلى إبرام فروع المجمعين العموميين لعقود تطبيقية وعقود برامج وعقود طلبيات في مجالات نشاطاتهم الخاصة.

وجرى حفل التوقيع بحضور وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تمازيرت ووزير الطاقة محمد عرقاب وكذا الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص والرئيس المدير العام لمجمع ايميتال طارق بوسلامة.

بهذه المناسبة، أوضح وزير الطاقة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم و ترقية صناعة التجهيزات التي تحتاجها الجزائر في قطاعي الكهرباء والغاز.

كما أشار عرقاب، إلى أن هذه الشراكة من شأنها ترقية الصناعة و التركيب المحلي والمشاركة في تطوير النسيج الصناعي للبلاد مع ضمان نوعية المنتوج.

إضافة إلى ذلك - يضيف عرقاب- أن هذه الاتفاقية ستسمح بالاستجابة للطلب الوطني وكذا لتصدير جزء من هذا الإنتاج إلى الخارج سيما نحو السوق الإفريقية.

للتذكير، إن سونلغاز كانت قد وقعت في جانفي الأخير على اتفاقية مع المجمع الميكانيكي العمومي "آ.جي.أم" تخص الخدمات المتعلقة بالتجهيزات الصناعية والمكننة وعتاد الأشغال العمومية و المحركات والمناولة.

ويتكون مجمع إيميتال من 16 فرعا و 19 مؤسسة بالشراكة تنشط في مجالات التعدين والحديد والصلب والتحويلات المعدنية و خدمات التعدين والبناءات الحديدية.