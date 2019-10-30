احتلت الجزائر في معيار "سهولة حصول الشركات على القروض"، المراكز الأخيرة تقريبا في الترتيب العالمي والعربي الوارد في تقرير أعده البنك الدولي حول تقييم المناخ الاستثماري في 190 دولة.

وأظهر التقرير، أن الجزائر جاءت في المرتبة الحادية عشر عربيا و181 عالميا، من حيث "سهولة حصول الشركات على القروض".بينما احتلت الأردن المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا ، ليتقدم بذلك على اقتصاديات عربية كبيرة مثل الإمارات والسعودية ومصر،

وحسب تصنيف دول العالم في إطار هذا المعيار جاءت الإمارات في المركز الـ48، والسعودية في المركز الـ80، وفي ما يلي جدول ترتيب الدول العربية حسب هذا المعيار:

واستند التقرير في تصنيف الدول بناء على سهولة الحصول على القروض، وفق معايير أخرى بينها سهولة بداية العمل التجاري، والتعامل مع تصاريح البناء، وتسجيل الممتلكات، ومدى تيسير دفع الضرائب.

وأوضح تقرير البنك الدولي أن أكثر البلدان التي شهدت تحسنا في مجال ممارسة أنشطة الأعمال على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن والطوغو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.