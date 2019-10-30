توفي ثلاثة أشخاص وأصيب أربعة آخرون في حادث مرور وقع اليوم الأربعاء على مستوى الطريق الولائي رقم 731 الرابط بين بلديتي دلدول وأوڨروت بشمال أدرار، حسبما استفيد من مصالح الدرك الوطني.

ونجم الحادث عن انفجار العجلة الخلفية من الجهة اليسرى لسيارة رباعية الدفع مما أدى إلى انحرافها وانقلابها، وتسبب ذلك في مقتل ثلاثة من ركابها وجرح أربعة آخرين.

وتم إجلاء جثث الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات بأوڨروت التي نقل إليها أيضا الجرحى.