توفيت الروسية تازيليا بيسمبييفا أكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر ناهز 125 عاما في منطقة "أسترخان" الروسية.

وولدت بيسمبييفا في عام 1896 في عهد روسيا القيصرية، لتعيش فترة الثورات والحربين العالميتين الأولى والثانية، وفترة انهيار الاتحاد السوفييتي.

ومنذ جانفي الماضي تعتبر بيسمبييفا أكبر معمرة على وجه الأرض حيث تحفظ شهادة ميلادها في كتاب الأرقام القياسية الروسية.

جدير بالذكر أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أشارت بأن أقدم معمر قد توفي عن عمر ناهز الـ122 عاما و 164 يوما، وهي الفرنسية جين كالماني وبحسب الموسوعة، فإن الرقم القياسي الآن هو بحوزة الياباني كين تاناكا البالغ من العمر 116 سنة.