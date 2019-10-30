دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء بباتنة، أربعة مخابئ للإرهابيين، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع، ولاية باتنة،كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 29 أكتوبر 2019، أربعة (04) مخابئ للإرهابيين".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة،"أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات وضبطت (89) كيلوغراما و(375) غرام من الكيف المعالج بالبليدة، في حين أوقفت مفرزة أخرى تاجر (01) مخدرات بحوزته (2550) قرص مهلوس بالوادي". كما "ضبط حرس السواحل بوهران، (35) كيلوغراما من الكيف المعالج".

وفي سياق آخر، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست،(19) شخصا وضبطت (08) مولدات كهربائية و(06) مطارق ضغط".

من جهة أخرى،"أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لـ(81) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تنسوعين تموشنت ووهران والطارف".