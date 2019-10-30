قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن "عدم دعوة تونس والجزائر لحضور مؤتمر برلين المقبل حول ليبيا يمثل فرصة ضائعة".

وأضاف الوزير مايو خلال جلسة إحاطة أمام مجلس الشيوخ، الأربعاء: "إنهما دولتان مهمتان للغاية على صعيد مكافحة الإرهاب"، فضلا عن إنهما "تفهمان دوافع إيطاليا أكثر بكثير من شركائنا الآخرين".

وأشار الوزير إلى "إننا ننظر بعين القلق إزاء ما يحدث في تونس والجزائر"، واختتم بالقول إنه "ليس من قبيل المصادفة أن العدد الأكبر من المهاجرين الذين نشهد وصولهم إلى سواحلنا، ينطلقون من السواحل التونسية".