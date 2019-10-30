مثل الناشط السياسي أحمد بن محمد اليوم الأربعاء أما النيابة العامة بمحكمة الرويبة، بعدما تم اعتقاله أمس الثلاثاء من طرف درك الرويبة.

وحسب المحامي عبد الغني بادي فقد تم وضع أحمد بن محمد تحت الرقابة بتهم إضعاف معنويات الجيش، عرض منشورات من شأنها المساس الوطنية، إهانة هيئة نظامية.

وأضاف نفس المصدر أن وشروط الرقابة هي: عدم مغادرة الحدود الإقليمية لبلدية برج البحري والتزام الإقامة الدائمة أيام الجمعة والثلاثاء إلا بإذن في حالات قصوى، تسليم جواز السفر وإيداعه أمانة المحكمة، الامتناع عن رؤية والاجتماع بالصحافة أو بأي شخص له علاقة بالمظاهرات، الإمضاء مرة واحدة وهو الاستثناء.