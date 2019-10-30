أصدرت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، بيانا أعلنت فيه أن الحكومة الحالية باتت مستقيلة وكلفت بتصريف أعمال.

وجاء في البيان أنه "وفقا للمادة 69 من الدستور المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وبعد استقالة رئيسها سعد الحريري، أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن شكره للسيد الحريري والوزراء وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة".

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري قد قدم أمس الثلاثاء، استقالة حكومته للرئيس عون, وذلك على خلفية تصاعد موجة الاحتجاجات الشعبية للمطالبة باستقالة الحكومة وإطلاق إصلاحات اقتصادية عاجلة في البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية غير مسبوقة.