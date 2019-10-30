نظم صباح اليوم مجموعة من المواطنين وقفة احتجاجية بمنطقة سياحية على بعد بعض الكيلومترات من مقر بلدية الغيشة شمال الأغواط رافضين تحويلها لمفرغة عمومية للقمامات، وهذا تضامنا مع زوجة مجاهد وأفراد عائلتها القاطنين بهذه المنطقة التي توجد بها بعض العيون المائية وتسمى "منطقة العيون" وبها أشجار للعرعار، وكانت ملجأ للثوار أثناء الثورة، واعتبر المحتجون ما تقوم بها البلدية تعد على الغابة وعلى منطقة سياحية وتشريد لعائلة ظلت منذ الثورة تعيش في هذه الأرض، وناشدوا والي الولاية بالتدخل لتوقيف المشروع وتحويله لمنطقة أخرى، مهددين بتصعيد حركتهم الاحتجاجية.