أوقفت مصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء المشتبه بهم في حادثة تكسير زجاج أكثر من 40 سيارة بشارع رضا حوحو في وسط الجزائر العاصمة.

وجاء في بيان لخلية الاتصل لأمن ولاية الجزائر "أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، شخصين مشتبه فيهما في قضية السكر العلني البيّن متبوع بالتحطيم العمدي لملك الغير، مع حيازة أسلحة بيضاء محظورة والإخلال بالنظام العام".

وأضاف البيان "إثر نداء من قاعة العمليات، في ليلة الـ29 إلى 30 من شهر أكتوبر الحالي، توجّهت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الرابع مصطفى باشا بالمقاطعة الإدارية سيدي امحمد إلى شارع رضا حوحو بقطاع الاختصاص، لمعاينة الأوضاع بعين المكان وذلك بعد قيام شخصين في حالة سكر متفاوتة، بتحطيم زجاج عدد من السيارات المركونة بذات الشارع، حيث تمّ السيطرة عليهما وتوقيفهما في الحال، كما ضبط بحوزتهما على أسلحة بيضاء محظورة، تمثّلت في سكين من الحجم الصغير، ساطور ووحدة من الشماريخ "سينيال" مستعملة".

وختم البيان "بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية للنظر في ملفّهم".