تم بعد زوال ، اليوم الأربعاء ، تأجيل أشغال الجمعية العامة لمساهمي مؤسسة فريق شبيبة القبائل التي كانت مبرمجة لزوال اليوم إلى غدا الأربعاء 13 نوفمبر.

هذا ما كشفته مصادر مقربة من إدارة الشبيبة الذي أرجع ذات القرار إلى غياب مساهمين عن أشغال هذا الإجتماع لأسباب مختلفة من بعضهم الذين رافقوا فريق الشبيبة إلى ملعب الحراش لحضور لقاء الفريق أمام أمل عين مليلة.

حسب المصدر نفسه أشغال هذه الجمعية العامة لمساهمي مؤسسة فريق شبيبة القبائل كانت ستخصص لدراسة موضوع إدراج اسم عزيز خيال كعضو مساهم في مؤسسة الشبيبة كونه قدم مبالغ مالية تجوزت ال6 ملايير لإدارة الفريق لذا توجب علي مسيري الشبيبة إقحامه كعضو مساهم كونهم عاجزين على إرجاعهم للمبلغ المالي المقدم من قبل هذا الشخص للفريق لتمكينهم من تسيير شؤون الفريق.كما يتضمن جدول أعمال هذه الجمعية العامة أيضا دراسة موضوع رفع رأس مال الشبيبة من قبل مساهمي المؤسسة في الوقت الذي كان البعض يضن انه سيخصص لفتح رأس مال المؤسسة و السماح للراغبين شراء أسهم في الفريق القيام بذالك .

للإشارة فاز رفقاء الهداف حمزة بانوح، عصر اليوم ، على أمل عين مليلة برسم الجولة ال9 للرابطة المحترفة الأولى بملعب الحراش حيث وضعوا حد لسلسلة النتائج السلبية بعد خسارتين أمام الشلف و شباب قسنطينة.

هذا الفوز سيخفف الضغط الذي تعرض له رئيس النادي شريف ملال خلال الأسابيع الأخيرة من قبل نسبة كبيرة من محبي الشبيبة المتذمرين من تراجع نتائج الفريق من جهة و كذا لعدم تجسيده للوعود التي قدمها للأنصار منذ موسمين منها فتح مركز تكوين للفريق الإهتمام بالفئات الشبانية للفريق و باللاعبين الشبان الذين ستعطى لهم الأولية للإلتحاق بفئة الأكابر للفريق بهدف إعادة المجد الضائع "للكناري" حيث بقيت على حد تعبيرهم مجرد وعود فقط لتضليل الأنصار طالما أم ممارسات الرئيس الحالي للشبيبة لا تختلف عن وعود سابقه للمنصب.