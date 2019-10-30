أصدرت النقابة الوطنية للقضاة اليوم الأربعاء بيانا جديدا وجهت فيه نداء عاجلا لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح للتدخل باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء.

وتأسفت النقابة في بيانها لاستمرار حالة الانسداد على مستوى كامل الجهات القضائية عبر الوطن الناتجة عن مقاطعة العمل القضائي لليوم الرابع على التوالي.

وأضاف البيان أن هذه الحركة الاحتجاجية للقضاة جاءت نتيجة تراكمات عديدة عانت منها السلطة القضائية لمدة تتجاوز العقدين من الزمن وما صاحبها من تهميش مقصود وممنهج لهذا المرفق الحيوي في البلاد حرمانه من مقومات الاستقلالية الفردية والمؤسساتية.

ونوهت النقابة في بيانها أن قضاة الجمهورية لم يديروا ظهرهم للشعب الجزائري في مطالبه المشروعة بالتغيير، وساندوه في ذلك إيمانا منهم أنهم أبناء الشعب ويصدرون أحكامهم باسمه.

واعتبرت النقابة الحركة الأخيرة التي قامت بها وزارة العدل جاءت منافية لكل المعايير المتعرف عليها وطنيا وعالميا، مضيفة أنها "توجه نداء عاجلا لرئيس الدولة باعتباره رئيس المجلس الأعلى للقضاء للتدخل قصد المعالجة الفورية للقرارات الانفرادية التي استهدفت استقرار السلطة القضائية ومنتسبيها، وقطع الطريق أمام أي تأويل مغرض يرمي غلى مغالطة الرأي العام"