توفيت طفلة وأصيبت أخرى بجروح خطيرة بعدما دهستهما سيارة نفعية مساء اليوم الأربعاء ببلدية العيون (تيسمسيلت)، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضحت لنفس المصالح أن الحادث وقع عندما أرادت الطفلتان قطع الطريق البلدي بدوار "بدارنة" (بلدية العيون) حيث دهستهما سيارة نفعية مما تسبب في هلاك طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات بعين المكان وإصابة الثانية (13 سنة) بجروح خطيرة والتي تم نقلها إلى العيادة متعددة الخدمات للعيون.

واستنادا لمصدر طبي بذات المرفق الصحي فإن الطفلة المصابة سيتم نقلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد بالنظر "لخطورة حالتها".

ومن جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ملابسات الحادث.