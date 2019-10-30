الرابطة الأولى: نتائج الجولة التاسعة

رياضة
30 أكتوبر 2019 () - إ.ب/وأج
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نصر حسين داي - شبيبة الساورة  1 - 0  

نجم مقرة - اتحاد الجزائر           1 - 2

شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة   1 - 0  

شباب بلوزداد - وفاق سطيف       1 - 0     

اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر     (جارية حاليا) 

أولمبي الشلف - شباب قسنطينة      (جارية حاليا)

أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران (18:45 سا)

نادي بارادو - اتحاد بلعباس  (مؤجلة)

 

 الترتيب                        نقاط      لعب 

1. شباب بلوزداد                20      8

2. مولودية الجزائر             17       7

3. شبيبة الساورة                13       7

--. شبيبة القبائل                 13       8

5. جمعية عين مليلة            11       9

--. شباب قسنطينة              11       8

7. مولودية وهران             10       7

--.  اتحاد الجزائر              10      7

--. نصر حسين داي           10      9

10. أهلي برج بوعريريج     9       7

--. اتحاد بسكرة                9       8 

12. نجم مقرة                 8        9

13. اتحاد بلعباس             7        7

--. أولمبي الشلف             7        7

--. نادي بارادو              7        7

--. وفاق سطيف             7        9.  

       

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