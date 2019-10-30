الرابطة الأولى: نتائج الجولة التاسعة
نصر حسين داي - شبيبة الساورة 1 - 0
نجم مقرة - اتحاد الجزائر 1 - 2
شبيبة القبائل - جمعية عين مليلة 1 - 0
شباب بلوزداد - وفاق سطيف 1 - 0
اتحاد بسكرة - مولودية الجزائر (جارية حاليا)
أولمبي الشلف - شباب قسنطينة (جارية حاليا)
أهلي برج بوعريريج - مولودية وهران (18:45 سا)
نادي بارادو - اتحاد بلعباس (مؤجلة)
الترتيب نقاط لعب
1. شباب بلوزداد 20 8
2. مولودية الجزائر 17 7
3. شبيبة الساورة 13 7
--. شبيبة القبائل 13 8
5. جمعية عين مليلة 11 9
--. شباب قسنطينة 11 8
7. مولودية وهران 10 7
--. اتحاد الجزائر 10 7
--. نصر حسين داي 10 9
10. أهلي برج بوعريريج 9 7
--. اتحاد بسكرة 9 8
12. نجم مقرة 8 9
13. اتحاد بلعباس 7 7
--. أولمبي الشلف 7 7
--. نادي بارادو 7 7
--. وفاق سطيف 7 9.