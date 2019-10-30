كشف الرئيس التركي، رحب طيب أردوغان عن وجود تحصينات وأنفاق ضخمة في منطقة عملية "نبع السلام"، وتساءل: من أين حصل الأكراد على الإسمنت لبناء كل تلك الأنفاق؟ متهما مصنع لافارج الفرنسي بدعم "المنظمات الإرهابية واحتضانها".



وانتقد صمت الدول الأوروبية على الاعتداءات التي نفذها الأكراد، ولفت إلى أن معظم البلدان التي تتسامح مع هؤلاء، أعضاء إلى جانب تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتخاطبها أنقرة في إطار الاتحاد الأوروبي.



وشدّد على أن 79 اعتداء نفذها "الإرهابيون" باستخدام العنف مباشرة على علم تركيا وبعثاتها ومساجدها وجمعياتها أو مواطنيها، وسط صمت من سلطات البلدان المستضيفة.



وأضاف أن هؤلاء لا يقفون بجانب الضحايا والمظلومين ولا نية لديهم لاتخاذ خطوة من هذا القبيل، فهم لا يجيدون سوى القتل وبيع السلاح، وقال "عند الحديث عن النفط يسارعون دون أي تردد لأن قطرة النفط بالنسبة لديهم تضاهي دماء الآلاف من الناس".