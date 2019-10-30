نبه النائب ناصر حمدادوش السلطات العمومية إلى حالة شغور عدة مناصب في إدارة قطاع الصحة بولاية جيجل، حيث توجد مديرية الصحة من دون مسؤول بعد إحالة المدير السابق على التقاعد، كما لا يتوفر مستشفى المدينة على مدير، والشيء نفسه بالنسبة للوحدة الصحية الجوارية لأولاد عسكر، والمؤسسة العمومية للصحة الجوارية زيامة منصورية التي استفادت مديرتها من عطلة أمومة، ما انعكس سلبا على عمل هذه المؤسسات الاستراتيجية، خصوصا تأخر صرف أجور العمال وتسوية وضعية آخرين، ناهيك عن تسجيل نقص فادح في الأدوية واللقاحات، ما يضع صحة المريض في خطر في بعض الحالات.



