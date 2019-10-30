كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، عن تنسيق بين كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإصدار تأشيرة مشتركة بين البلدين، تمكن أي زائر للإمارات من زيارة السعودية والعكس، وفقا لما نقلته صحيفة ”الاقتصادية” السعودية. ومن المتوقع دخول هذه الخدمة حيز التطبيق خلال عام 2020. وبين نفس المصدر أن المبادرة ستسهم في زيادة حجم الرحلات وعددها بين الدولتين، وأنه بتطبيقها ستستفيد الشركات في الإمارات والسعودية وستعطي دفعة أقوى للتعاون والتنسيق فيما بينهما وستنعش قطاع السياحة والمطارات والفنادق.



