من المنتظر أن تعود الإعلامية الجزائرية في قناة ”الجزيرة”، خديجة بن ڤنة، إلى شاشة المحطة التي تبث من العاصمة القطرية الدوحة، لتضع حدا لشائعات كثيرة انتشرت في عدد من المواقع والصحف. وذكرت بن ڤنة، في تصريحات صحفية، أنها سطرت موعدا مع جمهورها لتعود إليه مجددا في الفاتح نوفمبر، لتقديم حفل الجزيرة السنوي. واستطردت قائلة إن هذا التاريخ، إلى جانب كونه ذكرى انطلاقة قناة ”الجزيرة”، فإنه يتزامن أيضا مع أهم مناسبة للجزائريين، وهي الثورة المظفرة ضد الاحتلال الفرنسي، والتي كانت علامة فارقة في تاريخ المنطقة. وكانت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف نشرت أخبارا عن خديجة بن ڤنة، ادعت فيها استغناء إدارة ”الجزيرة” عن بن ڤنة، وقد ردت على تلك الشائعات بتغريدات اختصرتها بمثل جزائري يقول ”هنا يموت قاسي”.