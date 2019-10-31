قدم خمسة أعضاء بالأمانة الوطنية لحزب التحالف الوطني الجمهوري، الذي يرأسه بلقاسم ساحلي أحد الراغبين في الترشح للرئاسيات بشكوى ضده يتهمونه فيها بالتزوير واستعمال المزور وتحويل ممتلكات الحزب لأغراض شخصية.

وحسب نص الشكوى فقد طلب الأعضاء الشاكون بإعادة فتح ملف ساحلي المتعلق بتحويل ممتلكات الحزب.

وحسب نص الشكوى التي تم رفعها الشاكون فإن ساحلي متابع بالتزوير واستعمال المزور و تحويل واستعمال أموال وممتلكات الحزب لأغراض شخصية.

وأكدت ذات الوثيقة أن ممارسات ساحلي تتعارض مع المواد 54،53،62،74،80 من القانون العضوي 04/12 الذي يتعلق بالأحزاب السياسية.

للإشارة فإن أصحاب الشكوى شناف رشيد أمين وطني مكلف بالتنظيم، مطاري سعيد أمين عام مكلف بالتنسيق، بالإضافة إلى كاوة توفيق أمين وطني مكلف بالشؤون الاجتماعية، بن يخلف مصطفى مكلف بالشباب وصديقي أحمد مكلف بالانتخابات و المنتخبين.